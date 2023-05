Bygga nytt hus: Snabb väg till prisvärt & energismart hem

Att bygga nytt hus, som exempelvis ett Eksjöhus, kan faktiskt vara en både ekonomiskt fördelaktig och energieffektiv lösning i jämförelse med att renovera en äldre bostad. Det kan te sig förbryllande, men det är sant att en byggnads uppvärmningskostnader faktiskt bestäms redan under konstruktionsprocessen.

“Den största energitjuven är ett otätt hus. Det spelar ingen roll hur effektivt du värmer upp det om värmen inte stannar kvar inomhus. Därför är husets konstruktion – det vi på Eksjöhus kallar klimatskal – det absolut viktigaste för en hög energieffektivitet. David Norrman, Teknisk chef på Eksjöhus.

Fukt och mögel kan drabba hus som har självdrag

Otäta bostäder kan leda till inte bara höjda energikostnader utan även fukt- och mögelproblem. Det framgår av en rapport från försäkringsbolaget Gar-Bo med titeln Täta hus. Rapporten motbevisar också uppfattningen att självdrag är något positivt – i själva verket är det motsatsen.

Orsaken till att äldre och otäta hus inte drabbas av fukt- och mögelskador är inte att de är otäta, utan snarare på grund av uppvärmningsmetoden. Eldning kräver mycket syre, vilket får skorstenen att fungera som en effektiv ventil för frånluft. Detta skapar en god cirkulation som motverkar fukt och mögel, så länge man eldar.

Däremot är det inte energieffektivt. Större delen av värmen försvinner ut genom skorstenen, därav talesättet att “elda för kråkorna”. Risken för fukt och mögel ökar dessutom när eldningen upphör regelbundet. Detta medför oftast behov av en ny ventilationslösning, vilket innebär kostnader.

Kostsamt och utmanande att täta äldre hus

Ett tätt hölje är därför avgörande för energieffektivt boende. Dock kan det vara i det närmaste ogenomförbart att åstadkomma fullständig täthet i en äldre bostad.

– Att få nya hus helt täta kräver enormt mycket arbete. Att täta äldre hus är ännu svårare. Allt läcker nämligen – skarvar, fönster, väggar och fogar där väggar och golv möts. Ett vanligt läckage är faktiskt otäta el-dragningar som går igenom ytskikten, berättar David.

På Eksjöhus är arkitekter och designers engagerade i att skapa energieffektiva hem. Husens väggar monteras i förväg i en fabrik för att säkerställa att de är torra och säkra, sedan transporteras delarna till byggplatsen där de sätts ihop av teamet. Denna process bidrar till att skapa ett energieffektivt hus som är byggt för att hålla länge, vilket sparar pengar i det långa loppet på de ständigt ökande energikostnaderna.

Arkitekterna och formgivarna använder sina kreativa färdigheter i kombination med teknik – t.ex. avancerad isoleringsteknik – för att utveckla energieffektiva lösningar för varje hus. De strävar också efter en balans mellan prestanda och estetik och ser till att huset inte bara är energieffektivt utan också ser bra ut.

– Det måste bli rätt från början. Vår väggkonstruktion, vår byggprocess och till och med våra planlösningar är genomtänkta utifrån målet om en hög energieffektivitet, berättar David.

Täta hus: Ett tecken på en väl genomförd byggprocess

Enligt rapporten från Gar-Bo innebär täta hus ett tecken på att byggprocessen och samarbetet mellan husproducenten och entreprenörerna fungerar bra. Det krävs nämligen bara en vårdslöst dragen elkabel eller en icke tätslutande fog för att orsaka omfattande läckor.

– Vi provtrycker alla nya Eksjöhus, något inte alla hustillverkare gör. Det innebär att vi får direkt besked om huset är tätt eller inte. Det ställer stora krav på både oss och våra leverantörer. Men det ger också en stor trygghet till dig som husköpare. Och framför allt leder det till ett billigare boende, säger David.

Provtryckningen utgör en betydande säkerhet för dig som husköpare. Att korrigera bristerna i efterhand kan innebära stora kostnader, enligt Gar-Bo:

”Det är svårt att komma åt att åtgärda otätheterna …. I sämsta fall innebär det att ingrepp måste göras i inredningar och ibland även i våtrum. Många ärenden som reglerats genom Byggfelsförsäkringen har kostat flera hundra tusen kronor.” – Täta hus, GarBo, 2016, sida 15.

Prio 141 en av de mest energieffektiva husmodellerna

Alla nytillverkade hus i Sverige idag måste uppnå energiklass c eller högre. Ett nybyggt Eksjöhus uppfyller dessa krav, ofta med en betydande marginal. Provtryckningsresultaten visar att Eksjöhus ofta uppnår värden under 0,3 l/s m2 (luftläckage per kvadratmeter vid ett lufttryck på 50 pascal). Som jämförelse ligger gränsvärdet för så kallade passivhus vid 0,3 l/s m2.

Prio 141 är en av de mest energieffektiva modellerna som erbjuds av Eksjöhus. Genom att utföra över 100 provtryckningar kunde man fastställa ett genomsnittligt värde på endast 0,20 l/s m2, vilket visar på dess höga energieffektivitet.

På grund av dess låga värden kan konstruktionstätheten hos Prio 141 från Eksjöhus jämföras med det som vanligtvis benämns som lågenergihus eller passivhus.

Hela Prio-serien uppvisar extremt hög lufttäthet, något som i grunden handlar om konstruktionen, enligt David.

– Vår Prio-serie är ett bevis på att konstruktionen avgör hur tätt huset blir. Prio-husen kännetecknas av stora och öppna ytor, med relativt få vinklar och vrår. Det ger inte bara ett hus som är lätt att värma upp och trivsamt att umgås i, utan också ett hus med färre skarvar som kan läcka värme.

Självdrag kontra täta nya hus – är äldre husens ventilation verkligen hälsosammare?

Vissa hävdar att dagens hus är för täta, och att det naturliga luftflödet i äldre hus faktiskt är fördelaktigt för hälsan. Men hur stämmer det egentligen?

– Ett tätt hus innebär inte ett hus utan ventilation, vilket många verkar tro. Tvärtom har du betydligt större kontroll på din inomhusmiljö eftersom det är en balans mellan lufttrycket ute och inne. Du är inte utelämnad åt självdrag, vilket påverkas av väder och vind, utan kan njuta av en hälsosam inomhusluft oavsett hur vädret ser ut, berättar David.

Ett nytt Eksjöhus är en god investering: Kombinationen av kvalitet, hållbarhet och attraktiv design

Att nå samma höga energieffektivitet (och låga driftskostnader) i ett äldre hus är otroligt svårt. De insatser du behöver göra för att täta huset går sällan att räkna hem när arbetet är klart. Att bygga ett nytt Eksjöhus kan därför visa sig vara en snabbare väg till ett billigare och mer energieffektivt boende. Hur konstigt det än låter.

Att investera i ett nytt Eksjöhus är utan tvekan en god investering för den som söker en bostad med hög kvalitet, hållbarhet och en attraktiv design. Eksjöhus har länge varit kända för sina välplanerade och genomtänkta bostäder, vilket gör dem till ett tryggt val för den som önskar en långsiktig investering.

Här följer några anledningar till varför bygga nytt hus kan vara en god investering för dig.

Kvalitet och hantverk: Eksjöhus lägger stor vikt vid omsorg och precision i sitt arbete, vilket innebär att de kan erbjuda bostäder av mycket hög kvalitet. De har skickliga hantverkare i fabriken med mångårig erfarenhet som arbetar med noggrant utvalt material. På så sätt säkerställs det att huset håller en hög standard och ger en bostad att trivas i under lång tid. Hållbarhet och energieffektivitet: Ett nytt Eksjöhus är inte bara vackert att se på, utan också byggt med fokus på hållbarhet och energieffektivitet. Detta innebär att deras hus har låga driftskostnader och en liten klimatpåverkan, vilket är viktigt för både plånboken och miljön. Ett energieffektivt hus bidrar även till ökad komfort och minskade uppvärmningskostnader. Attraktiv design: Eksjöhus erbjuder en rad olika husmodeller, vilket gör att du kan hitta en bostad som passar just dina behov och smak. Deras moderna och tidlösa design gör att husen är lätta att sälja vidare om du skulle vilja göra det i framtiden. Högt återförsäljningsvärde: Tack vare kvaliteten, hållbarheten och den attraktiva designen på ett Eksjöhus, kan du räkna med ett högt återförsäljningsvärde om du skulle behöva sälja ditt hus i framtiden. Detta innebär att du har goda förutsättningar för att få tillbaka en stor del av din investering. Trygghet och garanti: Eksjöhus erbjuder sina kunder trygghet och garanti genom att erbjuda tydliga avtal och garantier för sina hus. Detta innebär att du som köpare kan känna dig trygg i att ditt nya hem kommer att hålla den kvalitet och standard som utlovats.

Sammanfattningsvis är ett nytt Eksjöhus en god investering för den som söker en bostad med hög kvalitet, hållbarhet och en attraktiv design. Det är en investering som både är ekonomiskt fördelaktig och bidrar till en bättre miljö och ett bekvämt boende.

Vanliga frågor och svar om att bygga nytt hus