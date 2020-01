En dörrklocka är bland det mest seglivade vi har i vårt hem. Dock kan den tappa sin funktion genom felaktig installation, eller helt enkelt irritera husägaren om den ringer för högt eller för lågt på grund av dålig placering. Här skriver vi om ringklockans optimala placering och installation av ny.

Placering och installation spelar stor roll för huruvida du kommer störa dig på din ringklocka eller inte. Dessutom finns det lite olika varianter av ringklockor, och utbudet är större än vad du kanske tror! Vi tittar närmare på placering, batteridrivna, mekaniska eller transformatordrivna klockor och installation av dem.

Ringsignalens optimala placering

Hur din dörrklocka är placerad, eller rättare sagt: hur ljudsignalen ljuder i hemmet, är av stor vikt. Särskilt om du har lite dålig hörsel eller vill undvika att hoppa högt om dörrklockan ringer när du sitter försjunken i en bok. En ringklocka bör varken ljuda för högt eller för lågt, men den bör samtidigt höras i hela huset oavsett var du befinner dig. Därför föredrar många en typ av ringsignal som är diskret men ändå relativt gäll. Allt har att göra med hur ledningarna är placerade – åtminstone för de vanliga modellerna.

Ringklockor hörs bättre ju närmare dörren du är. Farstun och hallen är de platser där den märks av mest, men för att höra den bättre är det smart att även köket inkluderas genom att dra ledningen ända in dit. Det är trots allt ett av de rum i hemmet du vistas mest i. Dock tycker allt fler att ljudsignalen ska sträcka sig ända upp till övervåningen, det kan vara en bra idé om det finns människor i hemmet som har nedsatt hörsel.

Tips! Även trädgården kan vara en bra plats att höra ringklockan på. Det går att dra ringklockans ledning ända dit ut om du skulle vilja det.

Batteridriven eller transformatordriven dörrklocka

Om du har en batteridriven klocka så kan du själv byta ledningar. Om klockan däremot är länkad till en fast transformator, krävs det en behörig elektriker som utför jobbet. Det som du själv kan göra är emellertid att ansluta signalkabeln till transformatorn. Batteridrivna klockor kräver inte ständiga batteriombyten, eftersom klockan går på svagström. Många föredrar också den typen, även om de nya modellerna, som kopplas till en app, börjar stiga i popularitet.

Trådlösa dörrklockor – den nya modellen

I en värld där allt ska gå via Bluetooth och där kablar blir ett allt mer irriterande moment, har också den trådlösa dörrklockan hittat in på marknaden. En trådlös dörrklocka kan också komma med inbyggd kamera så att du får en två-i-ett-lösning. Dessa klockor har en annan fördel – de kan spela upp ett större antal ringsignaler så att du kan ändra när du vill, tack vare styrning med fjärrkontroller. Du kan också styra din trådlösa dörrklocka med en app på din mobiltelefon för att kommunicera med besökaren via telefonlänken.

De trådlösa klockorna är dyrare men enkla att installera. Det behövs oftast bara ett vägguttag för ljuddosan och ett fäste på dörren för klockan.

Installation av din dörrklocka

En modern, elektronisk dörrklocka är inte svår att installera. Den består av enklare ringledningar som ska dras till de utrymmen önskar och detta görs med hjälp av en elektriker. Dörrklockorna drivs av svagström. Vissa går på batteri medan andra är kopplade till en transformator.

Tänk på att du inte alltid behöver byta själva klockan – det går att utöka ledningarna och fästa nya anslutningar till både klocka och ringkontakt.

De flesta batteridrivna dörrklockor kan installeras med hjälp av en manual. Så här gör du om du har en sådan ringklocka:

Riv den gamla ledningen (görs om den är skadad eller har utsliten isolering).

Ta bort signalkontakten: lossa kabeln eller klipp av den om ett byte ska ske.

Dra ny ledningen genom uttag för tryckkontakt.

Avlägsna isoleringen från ledarna på kabeln och fäst i kabelklämmorna i kontakten.

Skruva fast ringkontakten.

Fäst ledningarna i kontakten med en skruvmejsel.

Täck sladden under själva dörrfodret eller någon annanstans där den gör sig osynlig.

Hitta en plats för ljuddosan.

Ta bort isoleringen från ledarna och anslut dem.

Sätt i batterierna.

Sätt på en eventuell kåpa på ljuddosan.

Är du inte den händiga typen? Be någon kunnig person om hjälp!

Installation av mekanisk dörrklocka

Om du vill göra det riktigt enkelt för dig och återuppleva gamla minnen, så kan du enkelt och smidigt montera en mekanisk dörrklocka i mässing! Sådana sitter ofta på lägenhetsdörrar där du “drar” i en spak eller trycker på knappen som utlöser ett klingande ljud. Tyvärr är denna svår att höra om du befinner dig längre bort i huset eller lägenheten. Du skruvar enkelt fast den på eller vid dörren.

Vi på Villalivet hoppas du fick lite inspiration till placering och installation av dörrklocka!