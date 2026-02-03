Att inreda vinden är en dröm för många villaägare. Ett extra sovrum, ett ljust arbetsrum eller nya kvadratmeter som ger mer plats i huset utan flytt. Med de nya reglerna har möjligheterna blivit större – även i hus där det tidigare varit svårt att nyttja ytan under taket.

En av de största förändringarna är att kommunen nu kan bevilja lov för vindsinredning även om detaljplanen har ett vindsinredningsförbud – förutsatt att planens genomförandetid har gått ut. Samtidigt har kraven på ljusinsläpp och förvaring blivit mer flexibla, vilket gör att fler vindar kan byggas om till fungerande bostadsrum.

Att inreda vind kräver fortfarande bygglov

Även om reglerna blivit generösare behöver du fortfarande söka bygglov när du vill göra vinden till boyta. Utöver bygglovet krävs vanligtvis också en anmälan till kommunen, eftersom vindsinredning nästan alltid påverkar bärande konstruktioner, brandskydd eller ventilation.

Du behöver också anlita en kontrollansvarig som följer upp att arbetet utförs korrekt. De tekniska kraven gäller fullt ut, precis som vid annan ombyggnad, för att de nya rummen ska bli trygga och fungera som bostadsyta. Bor du i ett hus med särskilt bevarandevärde, eller i ett område med kulturhistoriskt skydd, kan det finnas lokala begränsningar. Ta därför kontakt med byggnadsnämnden innan du sätter igång med planeringen.

GRUNDKRAV FÖR VINDSINREDNING

Rumshöjd: Minst hälften av ytan ska ha 2,4 m i takhöjd.

Ljusinsläpp: Minst hälften av bostadens rumsyta ska ha tillräckligt med naturligt ljus (dagsljusfaktor min 1,0%).

Fönsterstorlek (tumregel): 15–20% av golvytan.

Utblick: Krävs i utrymmen för samvaro och måltider.

Vad krävs: Bygglov + anmälan + kontrollansvarig.

När blir huset ett flerbostadshus?

Att inreda vinden till extra rum som hör till den befintliga bostaden är en sak. Att skapa en ny, självständig lägenhet är en annan. Om vinden i ett tvåbostadshus inreds till en tredje, självständig bostad med eget kök och möjlighet att stängas av från huvudbostaden, klassas byggnaden som ett flerbostadshus. Det medför strängare krav, bland annat på tillgänglighet och brandskydd.

Takfönster – enklare regler än tidigare

I dag krävs inget tillstånd för fasadändringar på en- och tvåbostadshus, vilket innebär att du kan installera takfönster utan att söka lov – en stor förenkling jämfört med tidigare. Undantag finns dock i särskilt skyddade områden eller om ditt hus har bevarandevärde.

Även om installation av fönster oftast är lovfri kan du behöva göra en anmälan, till exempel om du gör nya öppningar i bärande konstruktioner eller ändrar ventilation eller brandskydd. Som byggherre ansvarar du alltid för att kraven uppfylls, särskilt när en tidigare oinredd vind byggs om till bostadsyta.

Planera för tillräckligt ljus

När du gör om vinden till boyta spelar ljusinsläppet en avgörande roll. Minst hälften av bostadens rumsyta ska ha tillräckligt med naturligt ljus. I praktiken innebär det att du behöver planera fönstersättningen noggrant. Enligt byggreglerna mäts ljusinsläppet i dagsljusfaktor, men som tumregel bör den totala fönsterytan motsvara cirka 15–20 procent av rummets golvyta för att ge ett bra och behagligt ljusinsläpp.

Större frihet – men planera noggrant

Med de nya reglerna får fler möjlighet att utöka sin bostadsyta. Men precis som vid all renovering krävs noggrann planering. Med rätt lösningar för konstruktion, brandskydd och ventilation kan en inredd vind bli ett värdefullt tillskott – även när tomtytan är begränsad.

BRA ATT VETA!

Lovfritt – inte anmälningsfritt

Även om takfönster är lovfria kan du behöva göra anmälan om du gör nya öppningar i bärande konstruktioner.

En tredje bostad = flerbostadshus

Skapar du en tredje, självständig bostad ställs strängare krav på tillgänglighet och brandskydd.

Kontrollansvarig är obligatoriskt

Du måste anlita en kontrollansvarig som följer upp att arbetet utförs korrekt.