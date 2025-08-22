Inred minimalistiskt och varmt – knepen som gör skillnaden

Den minimalistiska stilen har länge varit populär bland oss i Norden, framförallt i Sverige där IKEA länge lett vägen framåt med sina möbler. På senare år har minimalismen spridit sig runt om över hela världen och även korsats med andra inredningsstilar, vilket givit uppkomst till exempelvis japandi.

Men, hur får man egentligen till ett avskalat och stilrent hem som också känns hemtrevligt och inte sterilt? Här är våra fem bästa tips.

1. “Less is more” – på riktigt

Minimalism handlar inte om att leva i ett ekande, vitt rum. Tvärtom handlar det om att ge plats och lyfta fram saker du verkligen gillar. Även om det låter motsägelsefullt så kan mindre saker ofta ge mer effekt. Hellre några få noga utvalda föremål än många spretiga.

Har du svårt att göra dig av med saker? En smidig lösning kan vara att förvara dem någonstans, exempelvis hos Henriksson Storage där du kan hyra förråd under korta och långa perioder. Praktiskt när livet är fullt med saker från minnen, barn eller om du bara har lite för mycket av allt.

2. Välj möbler som förstärker det fina

När du skalar ned på onödiga dekorationer och prylar, lyfts möblerna fram som huvudpersoner i din inredning. Välj dem därför med omsorg och eftertanke. Satsa på tidlösa soffor i neutrala färger, rena linjer på bord och stolar samt hållbara naturmaterial.

Butiker som Mio, IKEA eller Jysk har alla flera olika alternativ som du kan jämföra mellan innan du bestämmer dig.

3. Håll ihop färgvalen

En vanlig uppfattning är att ett minimalistiskt hem bara är vitt och grått, vilket inte kunde vara mer fel. Satsa istället på ett harmoniskt färgtema som går i samma nyans eller välj en palett av naturnära toner.

I den minimalistiska stilen vill man förstärka det som ska synas i rummet samt helhetsbilden, ett enkelt sätt att uppnå det är genom att använda snarlika färger som är mjuka för ögonen. Undvik att ha för många olika färger, samt för skrikiga färger för en mer minimalistisk känsla.

Du behöver inte ha vitt och grått, även om det är vanligt, du kan exempelvis ha din favoritfärg i olika nyanser som smälter in i varandra utan att bli för påträngande. Valet är ditt!

4. Släpp in ljuset

Naturligt ljus är minimalismens bästa vän och är centralt i inredningen. Det får dig dessutom att må bättre! Satsa på skira gardiner som släpper in mycket ljus eller låt fönstren vara fria från större växter eller gardiner. Placera gärna möbler och detaljer där ljuset faller som bäst, så slipper du ha extra lampor eller onödig punktbelysning. Det naturliga ljuset kommer då fungera som strålkastare och ge extra mycket fokus åt dina utvalda möbler.

5. Satsa på tydliga former

Minimalism vilar på enkelhet. Fyrkantiga bord, raka linjer och cirklar fungerar bättre än oregelbundna former, eftersom det bryter helhetsintrycket.Tänk också på att tavlor, konst, växter och detaljer ska följa samma känsla.

Några simpla regler att förhålla sig till är:

Undvik “komplicerade” former som avviker från resten.

Använd enkla geometriska former som fyrkanter, cirklar och raka linjer.

Se till att möblerna passar ihop, allt som avviker riskerar att förstöra helhetsbilden.

Bonustips: Gör det enkelt att hålla stilen över tid

Det svåra är inte att skapa en minimalistisk känsla – utan att behålla den. Vardagen och livets gång har en förmåga att fylla rummen med prylar. För att undvika det, ge allt i hemmet en bestämd plats eller gör det enkelt att stuva undan saker som inte ska ligga framme. Använd smarta förvaringslösningar, som korgar i naturmaterial eller sittpuffar med gömd förvaring. På så vis kan du ändå ha leksaker eller andra prylar som används frekvent i hemmet utan att störa den minimalistiska stilen.