Det här är mer än en möbel – det är ett signerat designobjekt, framtaget exklusivt för Chilli. Adelsö by Gynning – The Signature Zebra Sofa Limited Edition kombinerar ett grafiskt zebramönster i djup sammet med elegant frans och skimrande gulddetaljer. Resultatet? En soffa som definierar rummet och sätter tonen för hela hemmet.

Limiterad upplaga: 50 numrerade exemplar. Finns endast på Chilli.se.

Varför Chilli?

Chilli är ett självklart val för dig som vill ha möbler med tydlig karaktär och hög kvalitet utan att kompromissa med designen. I samarbetet Adelsö by Gynning tar de premiumkänslan ett steg till: noggrant utvalda material, gediget europeiskt hantverk och en komfort som känns redan vid första sittningen.

Det märks i detaljerna. Den zebraklädda sammeten har djup och lyster, fransar och gulddetaljer är genomarbetade, och sittkomforten bärs upp av svenskt kallskum med hög densitet – en kombination som gör att soffan både känns lyxig nu och håller formen över tid.

Lägg till att kollektionen är framtagen exklusivt för Chilli och i fallet med Limited Edition-soffan – finns den i ett begränsat antal numrerade exemplar. Det gör varje köp till något mer än bara en möbel: det blir ett personligt val med samlarvärde.

Med Adelsö by Gynning får du design med attityd, material som tål vardagen och en premiumupplevelse som lyfter hela rummet. Och för dig som vill ha just den här uttrycksfulla soffan gäller en sak: den säljs endast på Chilli.se.

Premium inifrån och ut – därför känns den så lyxig

Kärna i svenskt kallskum, 50 kg/m³

Den generösa sittskön känslan kommer inte av en slump. Sittplymåerna är uppbyggda av svenskt kallskum med hög densitet (50 kg/m³) för bärighet, formstabilitet och det där djupmjuka “sjunka-ner-men-fortfarande-stödja”-sittet. Det gör att soffan behåller både komfort och form över tid.

Sammet med djup lyster

Det zebramönstrade sammetstyget lyfter ljuset och ger en rik, taktil yta. Den grafiska svärtan möter sammetslyster – en kombination som både är dramatiskt och sofistikerat.

Hantverk & detaljer

Handsydd frans, prydnadskuddar med gulddetaljer och en robust träram som ger stabilitet. Varje exemplar är numrerat – en ägodel med egen identitet.

Stor i uttryck – och i mått

Bredd: 403 cm

403 cm Djup: 110 cm (divan totalt 159 cm)

110 cm (divan totalt 159 cm) Sitthöjd: ca 41 cm • Sittbredd: ca 360 cm • Sittdjup: ca 69 cm

ca 41 cm • ca 360 cm • ca 69 cm Orientering: höger- eller vänsterdivan väljs vid beställning

höger- eller vänsterdivan väljs vid beställning Klädsel: zebramönstrad sammet

zebramönstrad sammet Prydnadskuddar: 8 st ingår

(Mått och specifikationer enligt Chillis produktinformation.)

Så stylar du en statement-soffa (utan att det blir för mycket)

Låt soffan vara stjärnan

Håll basen lugn: linnebeige, bruten vit, sand. Ramma in med en stor, enfärgad ull- eller bouclématta som sticker ut 15–30 cm runt soffgruppen.

Blanda texturer för djup

Låt sammet möta valnöt/ek, travertin/marmor, linne, rotting. Upprepa varje stödmaterial på minst två ställen (t.ex. trä i soffbord + ram).

Plocka upp guldet – men punktvis

Välj en guldfinish (helst borstad) och sprid 3–5 glimtar: lampfot, spegelram, bricka, bokstöd. Varmt ljus förhöjer sammetens lyster.

Färgrecept som alltid levererar

Monokrom lyx: benvit + kol + svart sten + guld.

benvit + kol + svart sten + guld. Varmt & inbjudande: kola/konjakstoner + valnöt + havrefärgat linne.

kola/konjakstoner + valnöt + havrefärgat linne. Modern gallery: bruten vit + glas/sten-bord + en stor monokrom tavla.

Textil & mönsterbalans

Blanda 1–2 enfärgade kuddar i grov struktur med 1 lågmält mönster (ton-i-ton). Undvik fler djurmönster – zebran gör jobbet. Addera en tung, vävd pläd över divanen.

Varför sammet + animal print känns så rätt nu

Taktil lyx i vardagen

Sammet har den där direktkänslan som många saknar i släta tyger: den fångar ljuset mjukt dagtid och blir mer dramatisk i kvällsbelysning. Ytan känns rik och inbjudande, perfekt när vardagsrummet också ska fungera som lounge.

“Nya neutrala” med edge

Zebramönstret är i grunden svart/vitt, vilket gör det lika lätt att kombinera som en enfärgad bas. Skillnaden är att du får tydlig karaktär utan att behöva addera starka kulörer. Det räcker ofta med naturmaterial (trä, sten, linne) och enstaka metaller för att rummet ska kännas färdigt.

Limited Edition = personlig signatur

Ett numrerat objekt berättar en historia om ursprung, formgivare och begränsning. Du köper inte bara en soffa, du väljer ett samlarbart designobjekt som inte finns överallt och som säger något om din stil.

Tidlös kontrast som håller

Hem som åldras vackert bygger på kontraster: matt mot glans, mjukt mot hårt, grafiskt mot organiskt. Sammet + zebra checkar alla boxar. När du vill förnya känslan byter du bara de små sakerna: kuddar, plädar, lampor, medan själva statementet står stadigt.

Snabbfakta – Adelsö by Gynning, Limited Edition

Endast 50 numrerade exemplar – exklusivt på Chilli.se

– exklusivt på Svenskt kallskum 50 kg/m³ i sittplymåerna för bärig komfort och formstabilitet

i sittplymåerna för bärig komfort och formstabilitet Zebramönstrad sammet , handsydd frans, gulddetaljer och 8 prydnadskuddar

, handsydd frans, gulddetaljer och 8 prydnadskuddar Generösa mått (403 × 110 cm, divan 159 cm)

(403 × 110 cm, divan 159 cm) Valbar divan (höger/vänster)

Adelsö by Gynning – fler modeller och tyger hos Chilli.se

Adelsö by Gynning är mer än en uppseendeväckande zebrasoffa. Det är en hel kollektion, framtagen exklusivt för Chilli, där former och material är tänkta att följa livet i hemmet över tid.

Här finns allt från smidiga 3–4-sitsar till generösa hörn och divanlösningar, liksom fåtöljer och fotpallar som gör det enkelt att bygga en sammanhållen sittgrupp. Grundidén är modulär: samma uttryck kan bli en nätt stadssalong eller en rejäl loungezon och förändras när behoven gör det.

Materialen bär mycket av berättelsen. För den som vill ha ett mjukare, lyxigt uttryck finns sammet i utvalda kulörer och i den ikoniska zebran; i sammetutförandet löper en dekorativ franskant längs golvet som sätter en premiumprägel redan på håll.

Vill du istället låta formen tala mer lågmält erbjuder kollektionen strukturerade, neutrala tyger som är lätta att kombinera med trä, sten och linne. Oavsett tyg levereras modellerna med prydnadskuddar i matchande klädsel, så att helheten känns färdig från första stund.

Komforten är lika genomtänkt som estetiken. Adelsö är känd för sitt generösa sittdjup – den där loungiga känslan som bjuder in till långa samtal och filmkvällar – och en stabil uppbyggnad som håller formen. Resultatet blir en soffa som känns lika bra efter många kvällar som den gjorde dag ett.

Det praktiska har inte glömts bort. Väljer du divan kan du anpassa orienteringen efter rummet, och med en fotpall kan gruppen snabbt växla mellan fler sittplatser och utsträckt komfort. Tillsammans med rätt matta, gärna stor nog att bära hela soffgruppen, och en varm belysning hamnar Adelsö i sitt rätta element: ett vardagsrum där design och vardag möts på ett självklart sätt.

Upptäck hela Adelsö by Gynning–kollektionen exklusivt på Chilli.se

