Tips för att göra rent ditt spabad efter sommaren

När sommaren går mot sitt slut och badsäsongen lider mot sitt slut, är det dags att ge spabadet lite kärlek. Ett rent och välskött spabad håller längre, ser bättre ut och ger en mycket behagligare badupplevelse när det väl är dags att använda det igen. I den här artikeln får du enkla och praktiska tips för att rengöra ditt spabad efter sommaren – utan att gå in på för mycket tekniska detaljer. Vill du veta mer kan du alltid läsa GörDetMedRWs guide till att göra rent spabad som är en komplett steg-för-steg-guide.

Börja med att tömma spabadet på rätt sätt

Det första steget i rengöringen är att tömma spabadet. Men gör det inte hur som helst – var noga med att vattnet leds bort på ett säkert sätt, helst till en plats där det inte skadar växter eller rinner ner i brunnar som inte tål kemikalier.

När badet är tomt, ta dig tid att inspektera ytan. Finns det smuts, alger eller kalkavlagringar som byggts upp under sommaren? Ju tidigare du upptäcker det, desto enklare blir det att få bort.

Ett enkelt tips: Använd en mjuk svamp eller mikrofiberduk. Hårda borstar kan repa ytan, och även små repor kan göra att smuts och bakterier lättare fastnar framöver.

Rengör filter och munstycken

Många glömmer bort att spabadets filter gör en stor del av jobbet för att hålla vattnet rent. Efter en hel sommar med bad, kräver de extra omsorg. Ta ut filtren och skölj dem noggrant med trädgårdsslangen.

Om de fortfarande ser smutsiga ut, kan du lägga dem i en hink med ljummet vatten och lite filterrengöringsmedel i några timmar. Det löser upp fett, hudrester och andra partiklar som annars sätter igen filtret.

Tips: Om du märker att filtret är missfärgat eller har tappat form, är det bäst att byta ut det helt. Ett nytt filter är en liten kostnad jämfört med konsekvenserna av dålig vattenkvalitet.

Rengör själva spakaret

När badet är tomt och filtren ligger på rengöring, är det dags att fokusera på själva karet. Här gäller det att hitta rätt balans – du vill få bort all smuts, men utan att skada ytan eller lämna kemikalier som kan irritera huden nästa gång du badar.

Använd ett milt rengöringsmedel eller ett medel som är särskilt anpassat för spabad. Undvik vanliga hushållsrengöringsprodukter med starka syror eller ammoniak, eftersom de kan påverka spabadets material och packningar negativt.

Så här gör du enkelt:

Spraya rengöringsmedlet över ytan. Låt det verka några minuter. Torka av med en mjuk trasa. Skölj sedan med rent vatten.

Glöm inte att torka torrt med en handduk eller trasa – fuktiga ytor kan snabbt bli en grogrund för mögel om locket sedan läggs på direkt.

Glöm inte locket och kanterna

Ett vanligt misstag är att bara fokusera på insidan av spabadet. Locket och kanterna behöver också rengöras. De utsätts för sol, regn, pollen och insekter under sommaren, vilket gör dem till en smutsmagnet.

Torka av locket med en fuktig trasa och ett milt rengöringsmedel. Om locket har vinylöverdrag kan du använda ett särskilt balsam för att bevara materialet längre. Kanterna runt spabadet kan torkas av med en trasa doppad i ljummet vatten med lite diskmedel.

Rengör rörsystemet innan du fyller på nytt vatten

Innan du fyller på nytt vatten är det klokt att köra igenom rörsystemet med ett särskilt rör-rengöringsmedel. Under sommaren samlas oljor, hudrester och bakterier i rören – även om vattnet sett klart ut.

Följ instruktionerna på produkten och låt systemet cirkulera med rengöringsmedlet i några minuter innan du tömmer ut allt igen. Därefter kan du fylla på färskt vatten och veta att hela systemet är rent från insidan och ut.

Fyll på och balansera vattnet

När spabadet är rent är det dags att fylla på nytt vatten. Här är det viktigt att ta sig tid att kontrollera pH-värde och alkalinitet. Ett korrekt balanserat vatten förlänger både badets livslängd och komforten när du badar.

Ett bra riktmärke:

pH-värde: Mellan 7,2 och 7,6

Mellan 7,2 och 7,6 Alkalinitet: 80–120 ppm

Du kan enkelt testa detta med teststickor eller digitala mätare som säljs i de flesta butiker för pool- och spabadstillbehör.

Planera för höst- och vintervila

Om du inte tänker använda spabadet under hösten och vintern, är det värt att förbereda det ordentligt för förvaring. Se till att det är helt torrt innan du stänger det. Fukt som blir kvar kan frysa och skada rören eller elektronikdelen.

Täck badet med ett skyddande lock och gärna ett extra överdrag för att förhindra att löv och smuts tränger in.

Vill du fortsätta använda badet under vintern, se till att ha rätt cirkulation och uppvärmning så att vattnet inte fryser.

Håll ditt spabad fräscht längre

Att rengöra spabadet efter sommaren behöver inte vara ett stort projekt. Det viktigaste är att göra det regelbundet och noggrant nog för att undvika större problem längre fram.

Kom ihåg:

Töm och rengör badet minst ett par gånger per år.

Skölj filtren regelbundet.

Håll koll på vattenbalansen.

Skydda locket och ytan mot sol och smuts.

Om du vill ha en mer utförlig genomgång av varje steg, inklusive produktrekommendationer och felsökningsråd, hittar du allt i GörDetMedRWs guide till att göra rent spabad – en perfekt resurs för dig som vill hålla spabadet i toppskick året runt.