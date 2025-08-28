Går det dåligt för ATG?

ATG, Aktiebolaget Trav och Galopp, är inte bara ett spelbolag. Det är en institution djupt rotad i den svenska idrottshistorien. Sedan grundandet 1974 har ATG haft ett unikt uppdrag: att kanalisera överskottet från spel på hästar tillbaka till svensk trav- och galoppsport. De har länge haft monopol på denna verksamhet och är idag den enskilt största finansiären av hästsport i landet. Inte minst Västerås Travklubb har dragit nytta avdet under åren. Idag driver ATG casino och har en bred förankring inom spel men många svenskar förknippar ATG med klassiska V75 och de spännande lördagsloppen, vilket gör deras ekonomiska situation till en fråga av stort allmänt intresse, inte minst inom sportvärlden.

De senaste rapporterna från ATG målar upp en oroväckande bild. För andra kvartalet i rad redovisar bolaget röda siffror med minskade intäkter och ett försämrat resultat. De totala intäkterna under första halvåret 2025 sjönk med fem procent jämfört med året innan, en trend som redan märktes tydligt i början av året. Kärnverksamheten, spelet på hästar, står för den största delen av nedgången med en minskning på fem procent. Ännu värre ser det ut för casinosegmentet, som tappade hela 13 procent. Den satsningen är hårt konkurrensutsatt. Casino online från utländska operatörer kan erbjuda stora bonusar och ett större utbud av spel än ATG. Den enda ljusglimten är sportbetting, som fortsätter att växa och visade en ökning på tre procent.

Det samlade rörelseresultatet uppgick till 671 miljoner kronor, vilket är en betydande minskning med 170 miljoner jämfört med föregående år.

Enligt Lotta Nilsson, ekonomichef på ATG, är det två huvudsakliga orsaker som ligger bakom de negativa siffrorna: minskade spelintäkter och den höjda spelskatten. Den ökade skatten, som av ATG:s ledning har kallats för en ”hästskatt”, har satt ett rejält tryck på bolagets lönsamhet. Redan under årets första kvartal sågs en tydlig nedgång, då VD:n uttryckte oro för att skatten skulle förvärra de ekonomiska problemen.

Den höjda spelskatten verkar ha slagit hårt mot branschen och skapat en tuffare marknad för ATG. För att vända trenden ser bolaget sig nu tvingade att både hålla hårt i kostnaderna och hitta nya sätt att locka tillbaka spelare.

För att möta de utmanande tiderna planerar ATG att utveckla sitt erbjudande. En av de största satsningarna är lanseringen av ett nytt lördagsspel, V85, som ska ersätta klassiska V75. Målet är att V85 ska bli det nya flaggskeppet och locka tillbaka spelare till hästsporten. Strategin är att driva tillväxt och samtidigt effektivisera kostnaderna för att öka resultatet. Genom att förnya och utveckla sitt spelutbud hoppas ATG kunna behålla sin stora kundbas och vända de negativa trenderna. Frågan är om en ny spelform räcker för att komma till rätta med de djupgående problem som just nu tycks prägla hela spelmarknaden.

ATG står inför en svår utmaning: att bevara sin historiska roll som finansiär av svensk hästsport samtidigt som man navigerar i en snabbt föränderlig spelbransch med nya regler och hårdare konkurrens. Resultaten från de kommande kvartalen kommer att visa om ATG lyckas vända den negativa trenden och säkra sin position som en central aktör på den svenska spelmarknaden.