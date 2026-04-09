Stötta hushållen – avskaffa elskatten!

Rubrikerna om de höga elpriserna har duggat tätt de senaste veckorna. Har du inte läst om dem så har du garanterat känt dem i plånboken.

Som alltid följs prischocker av politiska utspel från alla håll. Elsystemet är komplext och utan att gå in på hela reformkatalogen kan man konstatera en sak, de flesta förslag tar tid att genomföra. Nya kärnkraftverk står liksom inte klara i morgon, tyvärr.

Det som däremot kan påverkas redan i morgon nämns sällan: elskatten och momsen. I många fall utgör elskatt och andra påslag nära hälften av den totala elkostnaden. Jämförelsevis är skattens andel i genomsnittet 27,6 procent i EU.

Vi har punktskatter på tobak för att folk ska röka mindre och på alkohol för att vi ska kröka mindre. Samtidigt säger politiker att elektrifiering, elbilar och energieffektivisering är nycklarna i klimatomställningen, men vi beskattar elen som om målet vore att använda mindre. Den ekvationen går helt enkelt inte ihop.

Elektrifiering är i praktiken ett välståndsmått. Jämför bara en satellitbild nattetid av Nord- och Sydkorea. Sverige har dessutom länge varit attraktivt för investeringar tack vare låga elpriser.

I stället för att käbbla om smulorna som ska återbetalas borde man helt avskaffa elskatten. Det skulle ge verklig lättnad för hushåll efter år av inflation och energikris, och sända en tydlig signal att Sverige välkomnar energiintensiva investeringar.

Som bonus skulle det frigöra tid för politiken att diskutera exempelvis skatteslöseri och samtidigt minska utrymmet att slösa bort.

Tre flugor i en smäll, vad väntar ni på?