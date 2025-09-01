I Husdrömmar har vi kunnat följa familjen Olsson Nylander från Kaptenshuset i Höganäs till Sicilien och Palazzo Cirillo. Nu är de tillbaka i tv-rutan för ännu en italiensk utmaning – att renovera ett 1-eurohus. För dem är det inte bara en gammal dröm som går i uppfyllelse utan också en efterlängtad möjlighet att visa fler att drömmen om ett eget hus på Sicilien faktiskt går att förverkliga.

Sedan några år tillbaka finns möjlighet att köpa hus för en euro i Italien. Husen är övergivna och säljs med krav på renovering. Initiativet har blivit framgångsrikt, inte bara för att återuppliva och bevara samhället, utan också som en uppskattad möjlighet för människor från hela världen att förverkliga drömmen om ett eget hus under den italienska solen.

För Bill och Marie blev det starten på ett andra sicilianskt äventyr. I början av året slog de till på ytterligare ett hus på Sicilien – denna gång ett 1-eurohus i Sambuca. Men förberedelserna började långt tidigare.

Foto: bo schager

– Att köpa ett 1-eurohus är inte det lättaste, berättar Marie. Man får göra ganska mycket efterforskningar och behöver någon som kan hjälpa en att filtrera. Men med god hjälp på plats hittade vi vårt hus och valde att slå till.

I april var det tillträde och som så ofta med gamla hus fick det börjas med städning. Sedan i maj har renoveringarna varit i full gång och när Villalivet fångar Bill och Marie har de precis landat hemma i Helsingborg efter sju intensiva sommarveckor på Sicilien.

En dröm som blivit verklighet

Ett hus för en euro har naturligtvis ett kraftigt renoveringsbehov, men det är ingenting som avskräcker Bill och Marie. Att ta sig an denna typ av hus har funnits i tankarna länge och att nu dessutom ha möjlighet att dela med sig av resan till oss tv-tittare känns extra roligt.

– Detta har vi drömt om att få göra länge, berättar Bill, och med programmet hoppas vi kunna visa fler att det faktiskt är görbart. Det finns säkert många som sitter hemma och drömmer om en plats i solen, och nu vill vi visa att det faktiskt inte är så himla svårt eller ansträngande.

Foto: kanal 5

De har båda en passion för hållbara, rustika material och har svårt att köpa dagens slit och släng-mentalitet, där allt gammalt ska ut och ersättas med nytt. För Bill och Marie handlar en renovering om att investera för framtiden, och då gäller det att vara omsorgsfull i sina val av material.

– Man hör ofta att det är så dyrt med parkettgolv, säger Bill, men jag håller inte med – det håller ju i hundra år! Ett laminatgolv håller kanske i 10–20 år, sen är det slut och måste bytas. Anledningen att de är underhållsfria är ju att du inte kan underhålla dem.

Ett gammalt stenhus på Sicilien har absolut de rätta förutsättningarna men inte heller här är materialvalen enkla. Till huset i Sambuca jagade de länge för att hitta rätt golv, men det var helt klart värt besväret.

– Det är värt att lägga tid på att hitta grejer som åldras vackert, säger Bill, golvet blev 110 procent! Och det ger så mycket mer än bara känsla – att gå barfota på ett bra golv är härligt, men det handlar också om att ta ansvar som människa på jorden.

– Folk har en sådan iver att renovera idag – det ska vara nytt, nytt, nytt, fortsätter han, och så köper man så billigt som möjligt för att hålla budget. Då biter man sig själv lite grann i baken.

– Ja gamla fönster får man inte slänga, utbrister Marie, renovera dem för guds skull, kärnvirke går knappt att få fatt i idag. Vill man förbättra U-värdet går det alldeles utmärkt att sätta energiglas på insidan.

Guldkorn från nio husrenoveringar

Foto: johanna lidh

Efter nio husrenoveringar har de samlat på sig en hel del erfarenheter och är det någonting de vill tipsa om, så är det att skynda långsamt.

– Det är faktiskt inte fel att bo in sig i huset innan man sätter igång, säger Bill, att känna in platsen och se hur solen påverkar under årstiderna.

Marie betonar vikten av att prioritera rätt, men ändå att våga unna sig saker som ger glädje under processen.

Jag vet att det låter jättetråkigt, säger hon, men vet du att taket snart behöver bytas, gör det direkt. Det är oftast roligare att ta tag i någonting på insidan – men det är ännu tråkigare om taket måste bytas när pengarna redan är slut.

Men hittar du något under tiden du renoverar, som du vet kommer att göra dig lycklig, köp det! Det kan vara just den jättefina lampan eller mattan som gör att du orkar göra klart.

De betonar båda vikten av att våga ta pauser under renoveringen, ett tips de själva fick tidigt och har följt genom åren.

– När ni känner er trötta på det, pausa, säger Bill. Bestäm hur länge, ett par månader eller kanske ett halvår, och strunta sen i att renovera. Bara lev, så kan ni ta nya tag sen.

– Vi har ju ofta pausat för att pengarna tagit slut, skrattar Marie, men det har nog ändå varit bra. Vi har fått en välbehövlig paus.

Och nu står de här, med två hem på Sicilien – ett färdigrenoverat palats och ett nästan klart 1-eurohus. Om de stannar kvar i Palazzo Cirillo eller flyttar till det nya huset är ännu oklart.

Men en sak är säker, med sin passion och respekt för historia har Bill och Marie inte bara räddat två övergivna hus, de har också skapat något bestående. Ett liv i solen – byggt på drömmar, hantverk och hållbarhet.

Bill Nylander & Marie Olsson Nylander

Bor: 60-talshus i skånska Laröd, Palazzo Cirillo på Sicilien

Familj: Fyra barn, Vidar, Otto, Ingrid och Solveig

Gör: Bill är platschef, Marie designer, inredningskonstnär och författare

Aktuella med: Nytt tv-program Den italienska husdrömmen. Premiär 3 september på Kanal 5 och HBO Max