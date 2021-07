- Annons -

Världens dyraste auktionsbilar

Det finns galna samlare och hungriga investerare som är beredda att betala hundratals miljoner för skatter på hjul. Vi har grävt fram världens 10 dyraste auktionsbilar och värdeutvecklingen saknar motstycke i affärsvärlden.

Ändå är många av vinnarbuden småpotatis – de mest eftertraktade dyrgriparna säljs nämligen privat och helt utan insyn för oss vanliga dödliga. Varsågoda, här är 10 bilar som klubbats för totalt 2,6 miljarder kronor.

Första. Andra. Tredje. Såld!

10. Duesenberg SSJ 1935

Pris: 186 570 000:-

Auktion: Gooding & Company, USA, 2018

Duesenberg SSJ tillverkades i två exemplar på trettiotalet och dessa såldes till dåtidens stora Hollywood-stjärnor Clark Gable samt Gery Cooper. Just den här bilen tillhörde Cooper och är således den dyraste jänkaren som någonsin sålts på en auktion. Den kompressormatade bensinåttan på 400 hästkrafter arbetar ihop med en treväxlad manuell låda och noll till hundra klaras av på åtta sekunder. Otroliga siffror med tanke på att vi snackar om en veteranbil från 1935.

9. Ferrari 290 MM 1956

Pris: 186 620 000:-

Auktion: RM Soteby´s, USA, 2018

Den här italienska skönheten togs fram till sportvagns-VM 1956 och redan vid tävlingsdebuten på Mille Miglia så knep Ferrarin översta pallplatsen. Succén fortsatte under Sveriges Grand Prix på Råbelövsbanan, strax norr om Kristianstad, då 290 MM tog hem sin första dubbelseger. Bilen fick anförtrott uppdrag året därpå, men bensinfyran uppgraderades till en V12:a som pressade ur sig 320 häst-krafter. Totalt byggdes fyra exemplar – varav tre fortfarande existerar.

8. Aston Martin DBR1 1956

Pris: 195 910 000:-

Auktion: RM Soteby´s, USA, 2017

Det här exemplaret av Aston Martin DBR1 har chassi-nummer ett av totalt fem tillverkade. Världens dyraste britt har rattats av Roy Salvadori, Stirling Moss, Jack Brabham och Carroll Shelby. Förarsätet har alltså upplevt blod, svett och tårar från racingvärldens främsta legender och viktigast i meritlistan är utan tvekan dubbelsegern på Le Mans 1959. Aston Martin DBR1 är en rullande historie-bok och under huven arbetar en sexcylindrig radmotor på 301 hästkrafter.

7. Ferrari 275 GTB/C Speciale 1964

Pris: 237 488 000:-

Auktion: RM Auctions, USA, 2014

Det tillhör absolut inte vanligheterna att en av blott tre tillverkade Ferrari 275 GTB/C Speciale hamnar under klubban. Italienskan är försedd med en kaross i hand-knackad aluminium samt en V12:a med sex Weber-förgasare. Maxeffekten ligger på 320 hästkrafter och dessa greppar asfalten med hjälp av en femväxlad låda. Det här var ”crème de la crème” på mitten av sextiotalet och en knallgul syskonbil ställde upp i Le Mans 24-timmars 1965. Resultatet? Tja, en hedrande tredjeplacering!

6. Ferrari 275 GTB/4S N.A.R.T. Spider 1967

Pris: 251 406 000:-

Auktion: RM Auctions, USA, 2013

Det här är en av enbart tio tillverkade sportbilar som togs fram av Ferrari på specialuppdrag av North American Racing Team. Själva auktionsbilen ägdes av amerikanaren Eddie Smith och här finns en rolig anekdot. Vid ett rödljus blev han stoppad av självaste Steve McQueen som ville köpa den öppna skönheten varpå Eddie svarade med följande mening. ”Steve, jag gillar dig men jag älskar dig inte – så du får inte köpa min bil”. Det hela slutade med att McQueen beställde sig ett eget exemplar!

5. Ferrari 290 MM 1956

Pris: 252 010 000:-

Auktion: RM Sotheby´s, USA, 2015

Den här Ferrarin från 1956 bär på en omfattande racing-historia. Bilen byggdes för att tävla i Sportvagns-VM vars racingserie var precis lika viktig för Enzo Ferrari som Formel 1. Efter att ha hamnat överst på prispallen 1953 och 1954 så gick segerpokalen året därpå till ärkerivalen Mercedes-Benz. Enzo gnuggade sina grå och kallade in motorsnillet Vittorio Jano. Italienaren konstruerade en helt ny V12:a som kom att bli en av de vassaste på marknaden. Ferrari sopade mattan med konkurrenterna och tog hem mästerskapstiteln 1956.

4. Mercedes-Benz W196 1954

Pris: 273 589 000:-

Auktion: Bonhams, England, 2013

Mercedes-Benz W196 är en tysk tävlingsbil som rönte stora framgångar på racingbanorna. Den strömlinje-formade silverpilen rattades av ingen mindre än F1-legenden Juan Manuel Fangio som knep inte mindre än fem världsmästartitlar under femtiotalet varav två till-sammans med Mercedes-Benz. Därmed blev argentinaren något av en motorsportikon och W196 skrev för alltid in sig i historieböckerna. Under huven arbetar en rak åtta på 256 hästkrafter.

3. Ferrari 335 S 1957

Pris: 316 884 000:-

Auktion: Artcurial, Frankrike, 2016

En sjätteplacering i Sebring 12-timmars 1957 med Peter Collins och Maurice Trintignant bakom ratten blev startskottet för den här Ferrarin. När det sedermera blev dags för Le Mans 24-timmars så tog Mike Hawthorn och Luigi Musso över. Här slogs även ett nytt varvrekord då 335 S var först med en snitthastighet över 200 km/h. Tyvärr tvingades man bryta, men samma förarupp-sättning lyckades kamma hem fjärdeplatsen under Sveriges Grand Prix 1957. Världens tredje dyraste auktionsbil har således en anknytning till Kristianstad!

2. Ferrari 250 GTO Berlinetta 1962

Pris: 346 639 000:-

Auktion: Bonhams, USA, 2014

Fabrizio Violati hade en stark förkärlek till sportbilar tillverkade i Maranello och han ägde denna 250 GTO från 1965 ända fram till sin död 2010. Därefter tog familjen beslutet att sälja hans ögonsten. Just det här exemplaret totalkvaddades strax efter leveransen och föraren, Henri Oreiller, avled. Enzo Ferrari köpte dock tillbaka bilen, renoverade den och sålde Berlinettan för andra gången. Motorn är naturligtvis en skönsjungande V12:a på 296 hästkrafter.

1. Ferrari 250 GTO Scaglietti 1962

Pris: 403 185 000:-

Auktion: RM Sotheby’s, USA, 2018

Ferrari 250 GTO tillverkades i trettiosex exemplar under åren 1962 till 1964. På den mäktiga USA-marknaden kostade underverket 150 000 kronor och femtiosex år senare såldes detta praktexemplar för 403 miljoner kronor. Det innebär i sin tur att denna 250 GTO faktiskt är värd sin vikt i guld – kilopriset är detsamma. Nu listar vi ju enbart auktionsbilar här men vi kan avslöja att en 250 GTO á 880 kilo såldes privat samma år som det här rekordet spikades. Priset? ca 600 miljoner kronor. Därmed snackar vi ett kilopris som slår guldet med råge! Världens dyraste auktionsbil!

