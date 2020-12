- Annons -

Världens dyraste bil – har du koll på topp 10?

Den globala klubben för dollarmiljonärer består av 46,8 miljoner medlemmar och antalet ökar varje år enligt den schweiziska storbanken Credit Suisse. Det innebär i sin tur att allt fler människor sätter fart på sina pengar – men dessa hyperbilars skyhöga priser är oftast höljt i dunkel. Vi kan dock avslöja köpeskillingen för världens just nu 10 dyraste nybilsköp och känsliga läsare varnas. Vi talar om vrålåk i prisklassen 21 till 143 miljoner kronor och samtliga har en sak gemensamt. De är slutsålda! Här får inte bara ta del av världens dyraste bil, utan topp 10 dyraste nybilsköp.

1. Bugatti La Voiture Noire – Världens dyraste bil!

Pris: 142 500 000:- Upplaga: 1 ex Tillverkas: Frankrike

Bugatti har sedan starten 1909 skapat rullande mäster-verk och nya La Voiture Noire är absolut inget undantag. Formgivningen är inspirerad av Ralph Laurens helsvarta Typ 57SC Atlantic från 1938 som experter värderar till 500 miljoner kronor. Bugatti La Voiture Noire ska dock enbart tillverkas i ett enda exemplar och därmed blir prislappen därefter. Skönheten är såld till en anonym kund och under den magnifika kolfiberkarossen arbetar fransosernas 16-cylindriga mittmotor på 1500 hästkrafter som lever upp till Bugattis motto. ”Nothing is too beautiful, nothing is too expensive”. ”

2. Pagani Huayra Imola

Pris: 64 150 000:- Upplaga: 5 ex Tillverkas: Italien

På andra plats hittar vi nya Pagani Huayra Imola som döpts efter en beryktad sydamerikansk vindgud (Huayra-tata) i kombination med den världsberömda italienska tävlingsbanan (Imola). Resultatet är ett riktigt yrväder på hjul och stormvindarna kommer ifrån en V12:a på 827 hästkrafter som levereras av Mercedes-AMG. Att ta sig till hundra klaras av på blixtrande 2,5 sekunder och topp-farten närmar sig 400 km/h. Tänk dock på uppmaningen i instruktionsboken: “sidvindarnas effekt ökar med hastig-heten och en kastvind i toppfart kan bli förödande“. Låt oss kalla det borta med vinden!

3. Koenigsegg Jesko

Pris: 40 150 000:- Upplaga: 125 ex Tillverkas: Sverige

Den vassaste hyperbilen som någonsin byggts i Ängelholm är döpt efter grundaren Christians pappa Jesko och 125 exemplar ska tillverkas. Låter det svårsålt? Tja, det tog fem arbetsdagar att kränga samtliga Koenigsegg Jesko och därmed drar man in närmare fem miljarder kronor på kuppen. I maskinrummet arbetar en V12:a med dubbelturbo som med 98 oktan i tanken genererar 1280 hästkrafter, men byter du till E85 så ökar siffran till hela 1600. Därmed ska Koenigsegg Jesko klara drömnoteringen 300 mph – det vill säga svindlande 483 km/h.

4. Aston Martin DB5 Continuation 2020

Pris: 39 700 000:- Upplaga: 25 ex Tillverkas: England

Listans märkligaste bil kommer från Aston Martin som skakar liv i en rullande klenod fast med modern teknik. Alla känner till den klassiska Bondfilmen Goldfinger där Sean Connery rattade en specialutrustad DB5:a från 1964. Den hyllade skådespelaren gick nyligen bort, men skottens tjänstebil återuppstår nu i 25 exemplar. Vad sägs om roterande nummerplåtar, rökmaskiner, oljespridare, kulspruteattrapper och ett uppfällbart skottskydd i bagageluckan? Även taket ovanför passagerarstolen går att trolla bort – men när man kom till en fungerade katapultstol så fegade Aston Martin ur.

5. Lamborghini Sián Roadster

Pris: 36 400 000:- Upplaga: 19 ex Tillverkas: Italien

Lamborghinis första taklösa supersporthybrid heter Sián Roadster och får alla bilnördar att börja dregla. Designen är ett mästerverk och i maskinrummet arbetar en V12:a tillsammans med ett 48-volts mildhybridsystem. Totalt levereras 819 hästkrafter, vilket resulterar i att noll till hundra km/h rullar på 2,9 sekunder och toppfarten landar på 350. Siffran 19 på bakvingen symboliserar antalet exemplar som kommer att byggas och samtliga såldes blixtsnabbt. Det kanske inte är så konstigt eftersom namnet Sián är slangord för blixt på bolognesiska…

6. McLaren Speedtail

Pris: 29 900 000:- Upplaga: 106 ex Tillverkas: England

Den andliga uppföljaren till legendariska McLaren F1 heter kort och gott Speedtail. Arvet märks inte minst så fort man öppnar saxdörren – förarstolen är nämligen placerad i mitten samtidigt som två passagerare kan åka med sittandes snett bakom. McLaren Speedtail är alltså en tresitsig skapelse med droppformad kaross i kolfiber, vilket ger enastående luftmotstånd och prestanda. Toppfarten är 403 km/h och accelerationen från stilla-stående till 300 km/h rullar på 13 sekunder. Under huven arbetar en V8:a tillsammans med en parallellhybrid på 1070 hästkrafter.

7. Apollo Intensa Emozione

Pris: 29 400 000:- Upplaga: 10 ex Tillverkas: Tyskland

Minns du supersportbilen Gumpert? Bolaget rullade i graven 2013 men är nu åter i farten efter att ett gäng rika kineser köpt upp resterna och dragit igång tillverkningen i tyska Affalterbach. Fast nu under namnet Apollo Intensa Emozione. Det senare är italienska för ”intensiva känslor” och hyperbilen lever verkligen upp till sitt känslosamma namn. Formgivningen är något i hästväg, liksom motorn. Under huven arbetar en V12:a utan överladdning på 780 hästkrafter som ser till att hundrastrecket nås på 2,7 sekunder samtidigt som vrålåket toppar 335 km/h.

8. Lotus Evija

Pris: 29 000 000:- Upplaga: 130 ex Tillverkas: England

Englands första helt elektriska hyperbil heter Lotus Evija och såväl designen som drivlinan sticker verkligen ut från mängden. Evija har nämligen inte en eller två elmotorer, utan fyra på totalt 2000 hästkrafter. Varje motor genererar alltså 500 hästar och driver var sitt hjul. Därmed är också prestandan något utöver det vanliga och färden från 0 till 300 km/h rullar på under nio sekunder samtidigt som toppfarten överstiger 320. Räckvidden ligger på 34,5 mil och det är möjligt tack vare ett litumjonbatteri på 70 kWh, ändå väger britten blott 1680 kilo. Extra roligt i sammanhanget är att Lotus ingår i Geely-familjen tillsammans med Volvo.

9. Pininfarina Battista

Pris: 25 900 000:- Upplaga: 150 ex Tillverkas: Italien

Även Pininfarina lanserar en elektrisk skönhet som döpts till Battista efter grundaren Battista Pininfarina. Italienskan är skapad för ett enda ändamål – att spränga gränser och det med hjälp av fyra elmotorer på 1900 hästkrafter. Hela stallet ser till att färden till hundra rullar på 1,97 sekunder samtidigt som toppfarten är 350 km/h. Pininfarina Battista är en lågsniffande dröm och drivlinan kommer från kroatiska Rimac. Litiumjonbatteriet är på 120 kWh och ska lyckas förflytta ägaren 45 mil. Även här finns en svensk koppling eftersom Automobili Pininfarinas vd är svensk och heter Per Svantesson.

10. SSC Tuatara

Pris: 20 700 000:- Upplaga: 100 ex Tillverkas: USA

Det var med en hårsmån som SSC Tuatara kom med på listan – men amerikanarnas bidrag är inget att rynka på näsan åt. Hyperbilen har nämligen klara ambitioner att knipa åt sig den åtråvärda titeln ”världens snabbaste produktionsbil”. Försök har redan genomförts och nu återstår det bara att ha representanter från Guinness Rekordbok på plats. Är du nyfiken på siffrorna? Tja, SSC riktar in sig på (håll i dig nu) 533 km/h. Hur det är möjligt? Allt med hjälp av en dubbelturbomatad V8:a som med E85 i tanken genererar 1750 hästkrafter.

Världens dyraste bil – vilken är din favorit?

Ovan har ni fått ta del av världens dyraste bil 2020 och hela 9st dyra nybilsköp till varav en svensk i Koenigsegg!

Fotnot: Alla priser baseras på dagsaktuell valutakurs (5/11 2020) och är inklusive svensk moms. För att göra listan så omfattande som möjligt har vi enbart valt en bilmodell från respektive varumärke.