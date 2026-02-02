Många svenskar vill göra ett hållbart val när de tecknar elavtal. Ändå är det lätt att gå vilse bland begrepp som förnybar, fossilfri och grön el. De låter snarlika – men skillnaden är större än man kan tro. Framför allt handlar det om vilken typ av elproduktion man faktiskt stöttar genom sitt val. Och det valet har betydelse, både för naturen i dag och för energisystemet i morgon.

När fossilfri och förnybar el blandas ihop

Att begreppen ofta blandas ihop är inte så konstigt. Fossilfri el låter, vid första anblick, som ett klimatsmart val – och i viss mening är det också det. Fossilfri el ger inga direkta koldioxidutsläpp vid produktion. Men det betyder inte automatiskt att elen är hållbar på lång sikt eller skonsam för människor och miljö. Det är här skillnaden mot förnybar el blir avgörande.

Många elavtal marknadsförs som fossilfria eftersom de är billiga eller enkla att förstå. Men när man tittar närmare på vad som faktiskt ingår i elmixen visar det sig att fossilfri el kan bestå av energislag som innebär helt andra typer av miljömässiga och sociala konsekvenser än vad många konsumenter är medvetna om.

För elbolag som arbetar uteslutande med förnybar el, som Bixia, är skillnaden mellan fossilfri och förnybar energi central. Det handlar inte bara om klimatpåverkan här och nu, utan om vilket energisystem vi bygger för framtiden.

Vad innebär fossilfri el?

Fossilfri el är ett samlingsbegrepp för el som produceras utan att använda fossila bränslen som kol, olja eller naturgas. Det innebär att elen inte ger upphov till koldioxidutsläpp under själva elproduktionen. I en fossilfri elmix kan det därför ingå både förnybara energikällor – som vattenkraft, vindkraft och solenergi – och kärnkraft.

Det är just här många missförstånd uppstår. Fossilfri el är inte detsamma som förnybar el. Ett fossilfritt elavtal kan till stor del baseras på kärnkraft, trots att kärnkraft varken är förnybar eller fri från miljöpåverkan. Begreppet beskriver alltså vad elen inte släpper ut, snarare än hur den produceras och vilka resurser den förbrukar.

För den som vill fördjupa sig ytterligare i begreppen har Bixia samlat mer information om vad som skiljer grön, förnybar och fossilfri el.

Kärnkraft – fossilfri men inte förnybar

Kärnkraft räknas som fossilfri eftersom den inte ger upphov till koldioxidutsläpp under drift. Samtidigt är den inte förnybar, eftersom den bygger på en ändlig resurs: uran. När uranet är förbrukat kan det inte återskapas, vilket gör att kärnkraft per definition inte är förnybar.

Dessutom innebär kärnkraft ett ansvar som sträcker sig långt bortom själva elproduktionen. Det använda kärnbränslet är radioaktivt avfall som måste hanteras och lagras säkert i tusentals år. Enligt bland annat Naturskyddsföreningen innebär detta både tekniska, miljömässiga och etiska utmaningar som skiljer sig markant från de risker och konsekvenser som är förknippade med förnybar energi.

Förnybar el och fossilfri el – de viktigaste skillnaderna

Förnybar el Fossilfri el Koldioxidutsläpp Mycket låga Mycket låga Ändliga resurser Nej Ja (kan ingå) Kärnkraft Nej Kan ingå Avfall Inget farligt restavfall Radioaktivt avfall Långsiktig hållbarhet Ja Begränsad

”Det är lätt att tänka att förnybar och fossilfri el är samma sak, eller att skillnaden inte är så stor. Men när alternativen jämförs sida vid sida är skillnaderna tydliga. Det är viktigt för oss att förmedla till våra kunder – så de kan göra ett medvetet val och förstår värdet i att välja förnybar i stället för fossilfri el.” — Sandra Karlsson, kundlösningsspecialist på Bixia

Uranbrytning – en ofta bortglömd del av kärnkraften

För att kärnkraftverk ska kunna producera el krävs uran, ett grundämne som bryts ur berggrunden i gruvor. Uranbrytning är en resurskrävande process som kan innebära stora ingrepp i naturen. Gruvdrift leder ofta till markförstöring, påverkan på grundvatten och utsläpp av radioaktiva restprodukter som kan spridas till omgivande ekosystem.

I flera delar av världen har uranbrytning även kopplats till negativa konsekvenser för människor som bor i närheten av gruvorna, bland annat genom förorenat dricksvatten och ökade hälsorisker. Naturskyddsföreningen och andra miljöorganisationer pekar på att dessa konsekvenser sällan syns i den färdiga elräkningen, men att de utgör en reell kostnad – för både miljö och samhällen.

Vad menas med förnybar el?

Förnybar el kommer från energikällor som återskapas naturligt och inte tar slut. Det handlar vattenkraft, vindkraft, solenergi och bioenergi. Till skillnad från kärnkraft bygger förnybar el inte på ändliga resurser och lämnar inget långlivat, farligt avfall efter sig.

Eftersom energikällorna är en del av naturens egna kretslopp kan förnybar el produceras om och om igen, utan att belasta kommande generationer. Det är också därför organisationer som Naturskyddsföreningen tydligt rekommenderar förnybar energi framför andra alternativ – inte bara för klimatets skull, utan för att den ger ett mer långsiktigt hållbart energisystem.

Därför påverkar ditt elval mer än du tror

När du väljer ett elavtal baserat på förnybar el skickar du en tydlig signal till energimarknaden: efterfrågan på förnybar energi ökar. Det gör i sin tur att fler investeringar kan riktas mot utbyggnad av vindkraft, solenergi och annan förnybar elproduktion. På så sätt bidrar ditt val inte bara till din egen elförbrukning, utan till att hela energisystemet rör sig i en mer hållbar riktning.

Att välja förnybar el innebär alltså mer än att undvika utsläpp här och nu. Det handlar om att stötta en utveckling där förnybar energi blir mer tillgänglig för fler, samtidigt som beroendet av ändliga resurser och riskfyllda energislag minskar. Ett fossilfritt elavtal, där kärnkraft ingår, ger inte samma tydliga styrning mot framtidens energilösningar.

Är förnybar el dyrare än fossilfri?

Det finns en seglivad uppfattning om att förnybar el alltid skulle vara dyrare än andra alternativ. I praktiken stämmer det inte. I takt med att vind- och solkraft byggts ut har produktionskostnaderna sjunkit kraftigt, vilket gör förnybar el konkurrenskraftig – och ofta billigare – än många andra energislag.

Dessutom är förnybar el mindre känslig för globala råvarupriser. Till skillnad från kärnkraft, som är beroende av uranbrytning och komplex infrastruktur, bygger förnybar energi på lokala och naturliga resurser. Det ger ett mer stabilt elsystem över tid, något som i längden kan vara positivt även för hushållens ekonomi.

Förnybar eller fossilfri – vad är det bättre valet?

Både förnybar och fossilfri el bidrar till minskade koldioxidutsläpp jämfört med fossila bränslen. Men när man ser till helheten blir skillnaden tydlig. Fossilfri el kan inkludera kärnkraft, som bygger på ändliga resurser, kräver uranbrytning och lämnar efter sig avfall som måste hanteras i tusentals år. Förnybar el däremot utgår från naturens egna kretslopp och innebär färre risker för både människor och miljö.

Ur ett långsiktigt perspektiv är det därför förnybar el som bäst möter framtidens behov – ett energisystem som är hållbart, konkurrenskraftigt och möjligt att bygga vidare på. Det är också därför miljöorganisationer som Naturskyddsföreningen konsekvent pekar ut förnybar energi som det mest ansvarsfulla valet.

Ett medvetet val – nära dig

I en tid där energifrågan påverkar både vardagen och framtiden blir valet av elavtal mer än en praktisk detalj. Det är ett sätt att ta ställning för vilken typ av energisystem vi vill se framöver. Genom att välja förnybar el bidrar du till en utveckling där el produceras med respekt för naturens gränser – och där resurserna kan räcka även för kommande generationer.

Hos Bixia kommer all el från 100 procent förnybara energikällor. Det betyder att du som kund vet exakt vad du stöttar: el från naturens egna krafter, producerad med fokus på långsiktig hållbarhet. Vill du veta mer om hur Bixia arbetar med lokalproducerad el och hur deras lokala elavtal fungerar kan du läsa mer här.

Vanliga frågor och svar om förnybar och fossilfri el

Är fossilfri el samma sak som miljövänlig el?

Nej, fossilfri el innebär att elen inte produceras med fossila bränslen, men den kan fortfarande komma från kärnkraft. Kärnkraft är fossilfri, men bygger på ändliga resurser och innebär miljöutmaningar kopplade till uranbrytning och radioaktivt avfall.

Är kärnkraft förnybart

Nej. Kärnkraft räknas inte som förnybar eftersom den är beroende av uran, en ändlig resurs som inte kan återskapas. Förnybar energi kommer från energikällor som ständigt förnyas, som sol, vind och vatten.

Varför rekommenderas förnybar el framför fossilfri el?

Förnybar el är långsiktigt hållbar och innebär färre risker för både människor och miljö. Organisationer som Naturskyddsföreningen pekar på att förnybar energi är det bästa valet för att bygga ett stabilt och framtidssäkert energisystem.

Bidrar mitt val av elavtal verkligen till mer förnybar energi?

Ja. När fler väljer elavtal med förnybar el ökar efterfrågan, vilket gör att investeringar i förnybar elproduktion kan öka. Konsumenternas val spelar därmed en viktig roll i omställningen av energisystemet.

Är förnybar el alltid dyrare?

Nej. I dag är förnybar el ofta konkurrenskraftig i pris, och ibland billigare än andra energislag. Eftersom den bygger på lokala naturresurser är den också mindre känslig för globala råvarupriser.