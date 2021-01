- Annons -

Ford Ranger Raptor

När det gäller att hitta slagkraftiga modellnamn så är det ingen som slår jänkarna på fingrarna. När dessutom Ford bestämmer sig för att visa vad senaste generationen av pickupen Ranger går för så sparar man inte på krutet. Raptor, som betyder rovfågel, toppar nämligen näringskedjan i pickup-flocken och provkörningen sker under tuffast möjliga förhållanden i Marocko.

Essaouira var på sextio- och sjuttiotalet ett känt hippie- och musikertillhåll. Här finns exempelvis fortfarande ”Café Jimi Hendrix” och ljudanläggningen i testbilen är laddad med Cream, Stones, Zappa och andra rebeller. Provkörningen börjar direkt vid flygplatsen och till tonerna av ”Born to be wild” gasar vi i full karriär ut mot den hägrande medelhavskusten med pickupen som Ford själva kallar för ”The New Bad-Ass Ranger Raptor”.

Ford Ranger Raptor med hisnande terrängupplevelse

Den första sträckan avverkas komfortabelt och stadigt på slät asfalt med bara bakhjulsdrift. Men redan efter någon halvtimme svänger vi av vägen och in på den typen av jaktmarker som är Raptors specialområde. Här får vi först köra längs en stenig och knöligt sträcka med vanlig fyrhjulsdrift.

Nästa utmaning blir rejält höga sanddyner som leder ner till stranden. Nu kör vi med fyrhjulsdrift, lågväxel och av de sex valbara elektroniska körlägena väljer vi ”sand/lera”. Men så når vi själva strandkanten med blöt och fastare sand och det är här som vi uppmanas lägga i ”Baja-läget”. Den här konfigurationen har fått sitt namn från de tuffa offroadracen på Baja California-halvön i nordvästra Mexiko och är gjort för gasglada expeditioner.

Kungsörnen i klassen

Nu formligen flyger rovfågeln fram över de mjuka sanddynerna i hastigheter en bra bit över 100 km/h och hela tiden med en imponerande kursstabilitet. Ford Ranger är faktiskt Europas mest sålda pickup och det är just värstingen Raptor á 602 700 kronor som vi provkör i Marocko. Här har dieselfyran försetts med dubbelturbo och vips får man ut 213 hästar tillika 500 Nm.

Kraften levereras via en supersmidig tiostegad automatlåda och elektronisk inkopplingsbar fyrhjulsdrift med hög- och lågväxel. Lägg till detta en markfrigång på 28 centimeter, ett vadningsdjup på 85 centimeter och gigantiska terrängdäck på 33-tum så uppenbarar sig en udda rovfågel. Ranger Raptor är självaste kungsörnen i klassen och oss har den definitivt slagit klorna i.

Tekniska data för Ford Ranger Raptor Double Cab 2,0 Motor: 4-cyl dieselmotor med dubbla överliggande kamaxlar och fyra ventiler per cyl. Max effekt 213 hk vid 3 750 varv/min.

Max vridmoment 500 Nm mellan 1 750–2 000 varv/min. Kraftöverföring: Motorn fram, inkopplingsbar fyrhjulsdrift. 10-växlad automatlåda. Fjädring: Fram: fjäderben med dubbla länkarmar. Bak: multilänkaxel. Styrning: Elservo. Vändradie 12,9 meter. Bromsar: Skivor fram och bak. ABS. Antispinn/antisladd. Mått/Vikt (cm/kg): Axelavstånd 322, längd 537, bredd 203, höjd 187.

Tjänstevikt 2 510. Släpvagnsvikt 2 500. Bränsletank 80 liter. Prestanda: Toppfart 170 km/h. Acceleration 0-100 km/h 10,5 sek. Förbrukning/Miljö: 8,9 liter per 100 km vid blandad körning. CO2: 233 g/km (WLTP). Pris: 602 700 kr inkl. moms (482 160 kr exkl. moms). Extra stryktåligt och rambyggt chassi

Otroliga terrängegenskaper

Hög standardutrustning

5 års nybilsgaranti Dragvikten är begränsad till 2 500 kilo

Prislappen

Av: Willy Priske och Johannes Gardelöf / ©